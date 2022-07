Cristiano Ronaldo reçoit une offre époustouflante et inattendue !

La suite après cette publicité

Quel avenir pour Cristiano Ronaldo ? Une chose semble sûre au moment où on écrit ces lignes, ça ne sera pas du côté d'Old Trafford. Erik ten Hag a beau bomber le torse en conférence de presse, la décision du Portugais est prise, et ses dirigeants semblent aussi l'avoir acceptée. La vedette portugaise veut faire ses valises pour rejoindre un club disputant la Ligue des Champions, alors qu'il doute aussi de la capacité de ses dirigeants à construire une équipe compétitive pour l'avenir.

Seulement, pour l'instant, difficile pour le Lusitanien de trouver un point de chute. Il s'est notamment proposé, via son agent Jorge Mendes, au PSG, mais la réponse parisienne a été négative. Tout comme les autres cadors européens ne se ruent pour l'instant pas sur leur téléphone pour contacter le super-agent portugais au sujet de son client, avec Chelsea comme seul grosse écurie vraiment intéressée.

Une offre exotique !

Et voici que selon divers médias comme TVI ou AS, une offre inattendue est arrivée sur son bureau. Un club d'Arabie Saoudite, dont le nom n'a pas filtré, est prêt à mettre 300 millions d'euros sur la table pour enrôler l'ancien du Real Madrid. Les médias dévoilent aussi la répartition de ce montant fou. 30 millions d'euros seraient ainsi destinés au transfert du joueur et iraient dans les poches de Manchester, alors que 20 millions d'euros seraient utilisés comme commission pour les intermédiaires et Mendes.

250 millions d'euros seraient donc consacrés au salaire du joueur, pour deux saisons. Une somme qui en ferait le joueur le mieux payé de l'histoire, et de très très loin. Seulement, selon AS, le Portugais veut rester dans l'élite du football et n'a pas vraiment l'intention d'accepter cette offre. Il attend toujours une proposition d'un grand club européen...