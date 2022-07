Cristiano Ronaldo s'est proposé au PSG !

La suite après cette publicité

« Non, nous planifions la saison à venir avec Cristiano Ronaldo et c'est comme ça, j'ai hâte de travailler avec lui. Il voudrait partir ? Il ne me l’a pas dit. Je l’ai lu mais comme je vous le dis, Ronaldo n’est pas à vendre, il fait partie de nos plans et nous voulons gagner ensemble ». Même si Erik ten Hag tentait de calmer le jeu autour du Portugais lundi, force est de constater que l'avenir de la vedette lusitanienne risque de s'écrire loin d'Old Trafford.

Tous les médias sont unanimes quant aux volontés de départ de l'ancienne star du Real Madrid, qui souhaite disputer la Ligue des Champions et qui a des doutes sur la capacité des Red Devils à bâtir une équipe compétitive. Seulement, ça ne semble pas vraiment se bousculer pour lui, puisque même si Chelsea serait intéressé, les autres gros clubs européens n'ont pas manifesté d'intérêt particulier pour le joueur de 37 ans.

Les Parisiens ne sont pas chauds

Et voilà que Le Parisien dévoile une petite bombe. Selon le média francilien, Cristiano Ronaldo a, via son agent Jorge Mendes, proposé ses services au Paris Saint-Germain. L'agent portugais connaît bien les têtes pensantes du club, comme Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, et a déjà travaillé avec les deux hommes cet été, dans les dossiers Vitinha et Renato Sanches. Seulement, les dirigeants parisiens ont refusé et n'ont pas l'intention d'enrôler le Portugais pour l'instant.

Ils estiment que le Lusitanien n'a pas de place actuellement, sur le plan sportif, où les positions offensives sont bien couvertes, ainsi que sur le plan financier, avec une masse salariale déjà bien élevée. Surtout que le club de la capitale travaille déjà sur la piste Robert Lewandowski comme dévoilé en exclusivité sur Foot Mercato. D'éventuels départs de Neymar, considéré comme indésirable par l'état-major parisien, ou même de Messi, pourraient cependant changer la donne...