Juventus-Milan : les compos probables

Ils s’étaient quittés le 13 février et vont se retrouver quatre mois plus tard. Après le match nul (1-1) de l’aller, la Juventus et l’AC Milan vont disputer ce soir la première demi-finale retour de la Coupe d’Italie (l’autre opposera le Napoli à l’Inter). Une rencontre symbolique puisqu’elle marque le retour officiel du football de l’autre côté des Alpes. Un match pour lequel Maurizio Sarri et Stefano Pioli vont pouvoir sortir l'artillerie lourde. Côté turinois, c’est un 4-3-3 qui est annoncé.

Buffon dans les cages, devant lui une défense à quatre composée de Danilo, De Ligt, Bonucci et d’Alex Sandro. L’entrejeu sera animé par la triplette Bentancur, Pjanic, Matuidi. En attaque, Sarri devrait tester officiellement son nouveau trident magique : Ronaldo-Dybala-Costa. En face, Pioli opterait pour un 4-2-3-1. Donnarumma dans le but avec un quatuor Conti-Kjaer-Romagnoli-Calabria devant lui. Bennacer et Kessié se chargeront de la récupération. Un cran au-dessus, Paqueta, Bonaventura et Calhanoglu tenteront d’alimenter Rebic, remplaçant désigné d'un Ibrahimovic blessé au talon.