Ligue 2 : Metz met la pression sur Lorient, Guingamp chute au Red Star

Le FC Metz réalise une grosse opération dans cette 25e journée de Ligue 2. Menés à Amiens, les Grenats ont réussi à renverser la vapeur par des buts de Stambouli et Hein pour s’imposer 2-1. Ils répondent au succès du PFC hier sur la pelouse d’Annecy (3-2), et reviennent à deux points des Parisiens, 2es et de Lorient le leader, qui reçoit Rodez ce soir.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, Guingamp a peut-être dit adieu au podium de ce championnat. Désormais à 8 unités des Messins, les Bretons avaient pourtant pris le meilleur départ sur la pelouse du Red Star en ouvrant le score par Mendes mais Kouagba et un doublé de Cissé ont permis aux Audoniens de l’emporter 3-1. L’EAG reste 5e, pendant que le club de Saint-Ouen, 14e, prend 4 points d’avance sur le barragiste.

Les résultats de 14h :

Red Star 3 - 1 Guingamp : Kouagba (42e), Cissé (88e, 90e+3) ; Mendes (16e)

Amiens 1 - 2 Metz : Fofana (45e+1) ; Stambouli (70e), Hein (89e)