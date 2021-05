Amine Adli ne serait pas contre rester à Toulouse

«Je n’imaginais pas obtenir cette récompense aujourd’hui. Je voulais juste jouer le plus possible. C’est une fierté d’avoir été élu par les joueurs de L2 et les entraîneurs. Le coach m’a donné un poste avec beaucoup de liberté. Je joue comme ça, pour le plaisir. Le coach me le reproche aussi de ne pas être assez efficace», sourit Amine Adli au micro de BeIN Sport. Sacré meilleur joueur de Ligue 2 cette saison, il a encore réalisé un très bon match face à Grenoble, pour les play-offs. Vainqueur 3-0 avec Toulouse, le milieu de terrain tentera de décrocher la montée en Ligue 1 après un double affrontement avec le 18e.

Ensuite, il sera temps d'évoquer le mercato, lui à qui il reste seulement un an de contrat. Comme nous le révélions, le joueur de 21 ans est dans le viseur de l'OM, l'AC Milan et d'autres équipes en Espagne mais il laisse la porte entre-ouverte pour rester avec le TFC en Ligue 1. «Je suis sous contrat avec Toulouse. On a une montée à aller chercher et après on verra bien. J'espère monter mon club en Ligue 1 et si possible découvrir l'élite avec, et on verra bien. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mes agents travaillent sur ça. Il y a un mercato cet été. Je suis à un an de la fin de mon contrat on va discuter», a-t-il assuré.