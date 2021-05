Mercato TFC : ça bouge autour de la sensation Amine Adli

Il a fêté ses vingt et un ans, il est attaquant, il est très efficace et il a été élu meilleur joueur de Ligue 2 il y a quelques jours. Amine Adli colle parfaitement au portrait-robot des jeunes à fort potentiel dont les clubs étrangers raffolent ces dernières années. Les recruteurs étrangers sont d'ailleurs nombreux à avoir observé le joueur de Toulouse, encore sous contrat jusqu'en 2022 et qui dispose d'un bon de sortie accordé par sa direction.

Cet élégant gaucher, à la première touche soyeuse, dispose d'une finesse rare dans le un contre un. Pour sa première saison de Ligue 2 (33 matches, 8 buts, 7 passes décisives), Adli, a affiché des aptitudes techniques compatibles avec le haut niveau. L'Olympique de Marseille a bénéficié d'un temps d'avance dans ce dossier, mais les négociations avec le club toulousain n'ont pour le moment, pas abouti.

L'OM, Milan et Leverkusen ont un accord avec le joueur

L'OM et le joueur sont déjà tombés d'accord sur un contrat longue durée. Mais les exigences du président Damien Comoli n'ont jusque-là, été atteintes par aucun prétendant. À l'étranger, plusieurs d'entre eux se sont positionnés. Le Bayer Leverkusen et l'AC Milan ont ainsi entamé des démarches concrètes pour le recrutement de l'attaquant du TFC, soit auprès de son entourage, soit directement auprès du club toulousain. Selon certaines indiscrétions, ils auraient déjà formulé une proposition de contrat au meilleur joueur de Ligue 2.

Des offres orales ont même déjà été transmises mais le 3ème de Ligue 2, qui va disputer les barrages pour accéder à la Ligue 1, a fait savoir qu'il n'ouvrirait pas la porte à un départ de l'international U18 français à hauteur d'une indemnité de transfert d'au moins 15 M€. D'autres clubs allemands (Mönchengladbach, Francfort...) et espagnols lorgnent le joueur.