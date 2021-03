EdF : Jean-Michel Larqué prend la défense d'Olivier Giroud

Face à l’Ukraine, l’Équipe de France a livré une prestation très moyenne. Au-delà du résultat décevant, c’est surtout le manque de jeu et de créativité offensive qui a agacé les observateurs. Comme bien souvent, dans ce cas-là, certains joueurs sont pointés du doigt. Olivier Giroud (34 ans), qui n’aura pas su s’illustrer pendant la rencontre et n’a pas pesé sur la défense ukrainienne comme il en est capable, a été l’un d’eux. Pour Jean-Michel Larqué, consultant sur RMC, pas question d’en vouloir au Français qui a prouvé par le passé.

« L’état de grâce est terminé pour Didier Deschamps même avec ses plus farouches défenseurs. On va évoquer le cas Giroud. Ce garçon a toujours rendu des services bien au-delà de ce qu’on attendait de lui. Je ne vois pas d’autres joueurs plus utiles que lui. Il a dépassé Platini. Il a dépassé Papin. Il est à la poursuite de Thierry Henry. Il a eu du mérite à subir des assauts répétés de certains. Je ne suis pas un fan de Giroud mais si Deschamps ne veut plus prendre Benzema, il faut s’appuyer sur Giroud. »