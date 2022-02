PSG : Sergio Ramos vers un nouveau forfait contre le Real Madrid

La suite après cette publicité

L'ancien défenseur du Real Madrid, Sergio Ramos, compte en moyenne moins d'un match par mois depuis son arrivée au PSG, lui qui n'est pas épargné par les pépins physiques. Encore absent depuis fin janvier et une blessure au mollet, l'Espagnol avait notamment manqué le match aller face au Real Madrid la semaine dernière. L'ancien défenseur du PSG, Alain Roche, estime que la situation n'est pas idéale : «Son corps ne suit plus. Il n’a pas été avare d’efforts durant toute sa carrière. Il a tellement donné. Pour moi, sa saison est terminée. Il va jouer quand ? S’il fait deux matchs et qu’il se blesse à nouveau, on fait comment ? Oui, c’est inquiétant.»

Sans grande surprise, le champion du monde 2010 devrait à nouveau manquer à l'appel face à Saint-Etienne (26/02) puis face à Nice (5/03). Évidemment, sans match dans les jambes il ne sera pas aligné par Mauricio Pochettino pour disputer la manche retour face aux Merengues. Arrivé il y a 7 mois maintenant, Sergio Ramos n'a disputé que cinq rencontres sous le maillot du club de la capitale, pour trois titularisations et un but. Pour Le Parisien, Alain Roche a comparé la situation de Ramos à celle qu'il avait connue avant de prendre sa retraite, estimant que «le plus dur est de prendre une décision» et qu'«il n’y a que lui qui peut savoir.»