PSG : Leonardo veut faire ses emplettes à l'AS Roma !

L'été s'annonce brûlant au Paris Saint-Germain. Et ce n'est pas parce que la Ligue 1 a fermé ses portes prématurément que les hautes sphères parisiennes se reposent sur leurs lauriers. Au contraire, ces dernières s'activent pour définir les contours du prochain mercato estival. Ainsi, plusieurs postes vont être renforcés, avec un sérieux remaniement en défense notamment. Le directeur sportif parisien Leonardo compte bien apporter quelques petites retouches dans l'entrejeu et sur le front de l'attaque.

Pour le secteur offensif, Leo espère boucler le dossier Mauro Icardi rapidement. Outre Icardi, le principal protagoniste conserve un œil attentif sur le marché italien. Ces dernières années, le dirigeant brésilien s'est particulièrement distingué dans ce registre en réalisant des coups retentissants. Cet été pourrait bien ne pas déroger à la règle... Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport révèle que le PSG lorgnerait deux joueurs de l'AS Roma. Lorenzo Pellegrini (23 ans) et un certain Riccardo Calafiori (18 ans).

Calafiori, la nouvelle pépite de Mino Raiola

Le premier cité possède un contrat jusqu'en juin 2022 avec le club de la Louve et une clause libératoire estimée à 30 millions d'euros. Si la formation italienne souhaiterait prolonger son joyau jusqu'en 2025, l'intérêt parisien reste concret comme nous vous le révélions récemment. De son côté, l'international transalpin ne se montrerait pas insensible aux avances parisiennes. Il faut dire que le champion de France pourrait lui proposer un salaire annuel de plus de quatre millions d'euros.

Une belle opération financière qui s'ajoute à la possibilité de disputer la Ligue des Champions tous les ans. Outre Pellegrini, le Paris SG s'intéresserait vivement à la pépite de la Primavera Riccardo Calafiori. Ce jeune latéral gauche possède un certain Mino Raiola comme agent. Auteur de quatre réalisations et de deux passes décisives en treize matchs disputés avec la réserve romaine, Calafiori aurait tapé dans l'oeil de la formation francilienne. A Rome, on souhaiterait conserver un joueur au potentiel certain. Paulo Fonseca se verrait bien lui offrir quelques minutes en équipe première la saison prochaine. Si Calafiori vise une carrière à la Francesco Totti à l'AS Roma, l'attrait du PSG le fera-t-il vaciller dans sa réflexion ? Les dirigeants transalpins espèrent résister aux assauts du Paris Saint-Germain dans l'immédiat. Mais l'opportunité de réaliser une belle opération sur le plan économique n'a échappé à personne. Le champion de France parviendra-t-il à tirer son épingle du jeu dans ces deux dossiers ?