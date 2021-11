Real Madrid : la réaction de Carlo Ancelotti après la victoire à Tiraspol

Le Real Madrid s'est tranquillement imposé sur le terrain du Sheriff Tiraspol (3-0) pour la 5e journée de la Ligue des Champions, se vengeant ainsi de la défaite subie à domicile il y a deux mois. David Alaba, sorti sur blessure en seconde période, Toni Kroos et Karim Benzema ont offert les trois points et la qualification à leur entraîneur italien Carlo Ancelotti, qui s'est exprimé après la victoire et a donné des nouvelles de son défenseur autrichien.

«Nous continuons avec une bonne dynamique. Alaba a eu une petite entorse du genou, mais cela ne semble pas grave, le joueur va bien et est confiant pour jouer dans les prochains matchs. Nous nous en sortons plutôt bien. L'équipe est bonne, tout le monde peut jouer, ils sont bien physiquement. C'est important d'être premier du groupe et nous devons terminer ce groupe que nous avons bien réussi», a-t-il déclaré après la rencontre.