Manchester United : Erik ten Hag provoque une guerre interne !

Les critiques pleuvent sur Erik ten Hag. Manchester United est 14e du Championnat d’Angleterre et n’a plus gagné depuis le 17 septembre dernier, en League Cup, contre Barnsley (7-0). Depuis, les Red Devils ont enchainé trois nuls contre Crystal Palace (0-0), Twente (1-1) puis Porto en Ligue Europa (3-3), ainsi qu’une défaite humiliante contre Tottenham, à Old Trafford (0-3). Des résultats plus que décevants pour le nouvel homme fort, Jim Ratcliffe, qui a dépensé encore plus de 200 M€ sur le mercato estival.

La suite après cette publicité

«Je ne pense pas à un départ. Nous avons tous pris la décision cet été de rester ensemble, en tant que propriétaire, en tant que groupe de direction. Nous avons également pris la décision de ce que nous devons améliorer et de la manière dont nous voulons construire une équipe. Mais nous savions que cela prendrait du temps», analysait le coach néerlandais. Ce dimanche, Manchester United se déplace sur la pelouse d’Aston Villa pour le compte de la 7e journée de Premier League et la presse anglaise annonce pourtant qu’Erik ten Hag sera surement limogé en cas de nouvelle défaite à l’issue de ce match.

À lire

PL : Chelsea accroché par Nottingham Forest, Manchester United neutralisé par Aston Villa

Tension entre Van Nistelrooy et Ten Hag

On apprenait alors que le board mancunien cherchait à le remplacer et les noms de Simone Inzaghi et Gareth Southgate avaient été cités. Mais d’après les informations du Mirror, Ruud van Nistelrooy, actuel adjoint de Manchester United, se verra offrir le poste à titre intérimaire si Ten Hag était licencié. Cependant, Van Nistelrooy s’inquiète d’être considéré comme l’homme qui a trahi Erik ten Hag puisque cette situation ne plairait pas à l’ex-coach de l’Ajax.

La suite après cette publicité

La publication anglaise précise qu’il existe une certaine tension du côté de Ten Hag à ce sujet, car Van Nistelrooy aurait été recruté par INEOS en tant qu’adjoint pour assurer la suite de son compatriote, lui qui a déjà connu une expérience d’une saison avec le PSV Eindhoven. Le climat est très tendu du côté de Manchester, alors que Jim Ratcliffe, qui a refusé d’évoquer un licenciement d’Erik ten Hag, cherche déjà une alternative viable pour l’été prochain.