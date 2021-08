LOSC-OGC Nice : la réaction à chaud de José Fonte

Pour sa première à Pierre-Mauroy de la saison, le LOSC s'est totalement loupé. Giflé 4-0 par l'OGC Nice, le champion de France réalise une entame de championnat plus que poussive. Interrogé à l'issue de la rencontre par Prime Vidéo, le capitaine lillois José Fonte se montrait pour le moins irrité par l'attitude collective affichée sur le terrain.

« C'est difficile à expliquer. On n'a pas été là. L'année dernière, c'est fini, il faut se concentrer sur cette nouvelle année. Il faut écrire une nouvelle histoire, oublier les célébrations et se concentrer sur notre travail. On peut faire mieux que ça. Il faut parler dans le vestiaire et montrer un autre visage au prochain match, » a ainsi confié Fonte. Prochaine étape pour les Dogues, un déplacement à Saint-Etienne samedi prochain (21 heures). Un match déjà capital pour les hommes de Jocelyn Gourvennec.