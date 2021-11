Ligue 1 : nouveau dauphin du PSG, l'OGC Nice renverse Clermont grâce à Gouiri

Les trois points pour redevenir dauphin. Tel était l'objectif de l'OGC Nice, en déplacement sur la pelouse du Clermont Foot 63, ce dimanche après-midi, pour le compte de la 14ème journée de Ligue 1. Cette affiche opposait deux équipes en quête de rebond. Le promu clermontois désirait stopper une série noire de 3 défaites de rang en championnat pour s'éloigner de la zone rouge. Le club azuréen souhaitait lui enclancher une nouvelle dynamique positive après avoir été surpris par le MHSC à l'Allianz Riviera avant la trêve internationale. Pascal Gastien, privé notamment de Cédric Hountondji, titularisait son buteur Bayo en pointe de son 4-2-3-1. Christophe Galtier maintenait lui sa confiance en son duo Delort-Dolberg soutenu par Da Cunha et Gouiri sur les côtés de son 4-4-2.

Dans un début de partie assez animé au cœur d'un stade Gabriel-Montpied en fusion, les Auvergnats, sans complexe, bousculaient clairement des Aiglons timides. À force de se créer des occasions et de solliciter un Benitez irréprochable dès les premières minutes de cette partie d'abord devant Nsimba en deux temps (5e), puis Allevinah (7e) et Gastien (13e), le CF63 ouvrait d'ailleurs logiquement le score grâce à son capitaine Ogier, qui, d'une belle tête croisée ayant franchi la ligne à l'aide du poteau sur un coup franc de Berthomier, débloquait son compteur but en Ligue 1 par la même occasion (1-0, 17e). Au fil des minutes, les Niçois reprenaient quelques couleurs. Mais, toujours gênés par la générosité sans faille des hommes de Pascal Gastien, ils peinaient à se montrer dangereux, à l'image de Delort (14e) et Da Cunha (38e), tous deux contrés dans la surface.

Doublé express vainqueur pour Gouiri

Dans le même temps, Clermont ne reculait pas, bien au contraire, et tentait de faire le break avant la pause. Mais Benitez repoussait une mèche de Abdul Samed (40e) juste avant de voir Gastien trouver sa transversale de la tête, entraînant un cafouillage irrespirable se finissant bien pour la défense niçoise (41e). Après la pause, Nice passait tout proche de l'égalisation après 45 secondes mais la tête de Delort fuyait le cadre (46e). Les visiteurs se montraient plus entreprenants, avec de meilleures intentions, ce qui posait des problèmes à des Auvergnats plus brouillons. Et si Bayo n'était pas loin de réussir le break (66e, 75e), les Aiglons inversaient finalement complètement la situation.

Gouiri, à la conclusion d'une action rondement menée par les entrants côté niçois (Kluivert, Stengs), reprenait victorieusement un petit piqué de Schneiderlin pour permettre aux siens de recoller au score (1-1, 77e). Puis l'international Espoirs français s'offrait un doublé express 5 minutes plus tard en réalisant un superbe enchaînement contrôle poitrine - frappe lucarne opposée à la réception d'un centre de Kluivert (1-2, 82e) pour offrir 3 points longtemps inespérés à Clermont, qui peut regretter de ne pas avoir tué le match plus tôt et qui flirte dangereusement avec la zone rouge avec cette 4ème défaite de rang. Grâce au 7ème et au 8ème but de Gouiri dans cette Ligue 1, l'OGCN revient de loin mais l'essentiel est là : la place de dauphin derrière le PSG est conquise.