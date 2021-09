Nasser Al-Khelaïfi torpille la Super League

Ce lundi 6 septembre se tenait l’Assemblée générale de l’association des clubs européens (ECA). À cette occasion, le nouveau président de l’ECA, Nasser Al-Khelaïfi, en a profité pour dévoiler son discours d’ouverture. Un discours dans lequel le patron du Paris Saint-Germain a abordé divers sujets comme le fair-play financier ou encore la Super League. Un projet pour le moment avorté que NAK n’a pas manqué de torpiller.

« Mesdames et Messieurs, avant d'envisager l'avenir, nous devons brièvement regarder en arrière. Nous n’allons pas nous attarder sur l’évocation du 18 avril et de 1 European Club Association – Assemblée générale Discours du Président 6 septembre 2021 la « not-so-Super League », parce que je n'aime pas accorder trop d’importance aux faiseurs de fables et aux échecs. Ensemble, nous avons défendu les intérêts du football européen pour tous, pour les joueurs, les clubs, les ligues, les associations nationales et surtout les supporters. Nous nous sommes appuyés sur la détermination et la force du Président Ceferin, qui a résisté au coup d'État de minuit, et ceux qui ont la mémoire courte devraient se rappeler qu’il s’est bien agi de cela. Vous devez tous savoir que le Président Ceferin était confiant dès le début. Nous avons parlé tôt le matin du 18 avril, et il a dit : « Nous allons gagner ». Et nous avons gagné. Merci, Président Ceferin. Et tandis que les trois clubs rebelles gaspillent de l’énergie, déforment les récits et continuent à crier au ciel, les autres avancent et concentrent toutes leurs forces sur la construction d'un avenir meilleur pour le football européen, unis et ensemble. Comme vous le savez, pour les 9 clubs qui ont demandé à revenir dans notre famille, le Conseil d'administration de l'ECA les a réintégrés dans nos structures avec des engagements renouvelés pour renforcer notre Association. Je leur souhaite à nouveau la bienvenue dans la famille ECA », a-t-il déclaré.