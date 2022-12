Thierry Henry rêve de retrouver un banc

La suite après cette publicité

Thierry Henry n’en a pas fini avec les bancs de touche. Désormais habitué des plateaux télé de Prime Video lors des journées de Ligue 1, le consultant de 45 ans n’a pour autant pas l’intention de quitter le monde du coaching. Interrogé par l’ancien gardien anglais Ben Foster, pour la chaîne Prime Video Sport, le champion du Monde 1998 a évoqué ses expériences d’entraineur passées. Toujours coach assistant de la sélection belge, malgré le départ de Roberto Martinez, il s’est montré déterminé à retrouver un projet, comme coach principal. « Je dois évidemment mesurer mes propos, parce que j’ai actuellement un travail en tant qu’entraîneur adjoint avec la Belgique. Nous parlons de l’avenir. Un jour, je l’espère, si le projet est bon », a-t-il déclaré.

Avant de justifier ses courts passages sur les bancs monégasque et montréalais. « Je suis allé à Monaco, je ne pouvais pas le savoir mais je suis arrivé avec 13 joueurs blessés. Vous arrivez, ils m’ont donné deux mois et demi et j’ai été viré. (…) Je suis allé à Montréal et je suis revenu parce que je n’ai pas vu mes enfants pendant un an, c’était dur. C’était à la période du Covid. (…) Ne pas rentrer chez soi pendant quatre mois, c’était dur. Dites-moi que je suis fou, mais s’il y a une opportunité, vous savez que vous devez l’évaluer et la regarder. J’aimerais cela », a-t-il conclu. Thierry Henry affiche un bilan de 11 défaites, 4 nuls et 5 victoires sur le banc de Monaco. Pour 16 défaites, 4 nuls et 9 victoires avec l’Impact de Montréal (aujourd’hui CF Montréal).

