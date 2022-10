Evan Ndicka sur les tablettes de la Juventus et de l'AC Milan

Le Français de l'Eintracht Francfort, Evan Ndicka, sera à coup sûr l'une des attractions du prochain mercato. En effet, le jeune homme né en 1999 est dans sa dernière année de contrat avec les Aigles. Alors qu'une prolongation n'est pas encore à l'ordre du jour en Allemagne, plusieurs clubs italiens sont même déjà en embuscade, selon la Gazzetta dello Sport. La Juventus et l'AC Milan seraient en pole pour attirer l'ancien Auxerrois.

La Vieille Dame aurait même un coup d'avance grâce à ses excellentes relations avec l'Eintracht Francfort (la vente de Filip Kostic et le prêt de Luca Pellegrini en sont la preuve). Une offre comprise entre cinq et six millions pourraient suffire à convaincre le club allemand de laisser partir son défenseur dès janvier malgré sa valeur marchande beaucoup plus élevée (32 millions selon Transfermarkt) sachant qu'il ne lui reste plus que quelques mois de contrat outre-Rhin, toujours selon le média italien. Plus de quatre ans après avoir quitté le club bourguignon, Evan Ndicka s'est affirmé comme un défenseur polyvalent capable d'évoluer dans l'axe comme sur le côté gauche de la défense.