Coupe du Roi : le FC Barcelone ira à Grenade en quarts

Alors que la finale de la précédente édition, reportée en raison de l'épidémie de cornavirus, opposant l'Athletic Club de Bilbao à la Real Sociedad, n'est programmée que le dimanche 4 avril prochain, on arrive au stade des quarts de finale de l'édition 2020/2021 de la Coupe du Roi. Des trois ténors, seul le Barça a évité les pièges tendus par les formations des divisions inférieures. Exit Real Madrid et Atlético de Madrid.

La suite après cette publicité

En quart, le Barça pouvait hériter de l'une des six autres formations de Liga (Levante UD, Real Betis, Villarreal CF, Sevilla FC, Athletic Club et Granada CF), ou du seul représentant de deuxième division : la UD Almería. Et le tirage effectué ce vendredi au siège de la Fédération espagnole de football (RFEF) a offert Granada, à l'extérieur, aux Blaugranas. Les quarts de finale seront disputés en match unique du mardi 2 au jeudi 4 février, sur la pelouse du premier tiré.

Le tableau des quarts de finale :

UD Almería - Sevilla FC

Levante UD - Villarreal CF

Real Betis - Athletic Club de Bilbao

Granada CF - FC Barcelona