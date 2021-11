Coupe du monde 2022 : après son coming-out, Josh Cavallo a peur de se rendre au Qatar

La nouvelle avait fait grand bruit dans le monde du football. Milieu de terrain de 21 ans évoluant à Adélaïde United, Josh Cavallo avait fait son coming-out le 27 octobre dernier. Devenant l'un des rares joueurs de football à dévoiler publiquement son homosexualité, l'arrière gauche qui multiplie les matches en A-League a été interrogé par le Guardian. Évoquant une potentielle sélection et une éventuelle présence à la Coupe du monde 2022 au Qatar, ce dernier a affiché ses craintes. «j'ai lu quelque chose du genre ils ordonnent la peine de mort pour les homosexuels au Qatar, donc c'est quelque chose dont j'ai très peur et je ne voudrais pas vraiment aller au Qatar pour ça.» Loin de s'arrêter là, il a poursuivi sur le sujet : «cela m'attriste. En fin de compte, la Coupe du monde est au Qatar et l'une des plus grandes réalisations en tant que footballeur professionnel est de jouer pour votre pays. De savoir que c'est dans un pays qui ne soutient pas les homosexuels et nous met en danger de notre propre vie, cela me fait peur et me fait réévaluer. Est-ce que ma vie est plus importante que de faire quelque chose de vraiment bien dans ma carrière ?»

En 2019 face aux critiques contre le Qatar sur leur refus d'acceptation des autres orientations sexuelles, le directeur général de la Coupe du monde Qatar 2022, Nasser al-Khater avait dû monter au créneau : «tout fan, de tout sexe, orientation, religion, race est assuré que le Qatar est l'un des pays les plus sûrs du monde et ils seront tous les bienvenus ici. Les démonstrations publiques d'affection sont mal vues, cela ne fait pas partie de notre culture, mais cela s'étend à tout le monde. Nous avons un pays conservateur, mais nous sommes un pays accueillant. Nous sommes ouverts et accueillants. Nous comprenons la différence entre les cultures des gens. Nous comprenons la différence entre les croyances des gens et je pense donc, encore une fois, que tout le monde sera le bienvenu et que tout le monde sera traité avec respect. Tout comme notre culture est une culture de ce monde, nous attendons également des gens qu'ils respectent notre culture. Je pense qu'il y a un équilibre et il y a un sentiment que les gens respecteront les gens de partout.» Cela - et l'exemple Josh Cavallo en est la preuve - ne risque pas d'être suffisant pour dissiper les doutes.