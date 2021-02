OM-PSG : l'immense déception Dimitri Payet

La suite après cette publicité

Mais où est donc passé le Dimitri Payet de l'année dernière ? Celui qui survolait les rencontres et qui a permis à l'OM de retrouver la Ligue des Champions ? Les mauvaises langues diront qu'il joue une année sur deux, d'autres qu'il a été handicapé par un début de saison chaotique (COVID, suspension, matches reportés). Certes, il a besoin d'enchaîner pour trouver le rythme et certes, le début de cette édition 2020-2021 de Ligue 1 ne l'a pas aidé.

Il était donc attendu ce dimanche soir contre le Paris Saint-Germain. Lors de la rencontre aller, il avait été au centre des débats, tout comme son collègue Alvaro Gonzalez. A l'issue de la rencontre, gagnée au Parc des Princes, il avait chambré en mimant le fait de chercher des gens, alors que l'OM n'avait plus battu le club francilien depuis des lustres. Après le match, il s'était amusé sur les réseaux sociaux. Mais ce dimanche, lors de la défaite des Marseillais (0-2), ce n'est pas ce Dimitri Payet que nous avons vu.

Il risque de manquer quelques matches

Timoré dans son attitude, le Réunionnais a mis du temps à trouver son rythme de croisière. Si on a pu le voir réussir de temps à autre des petits crochets, dont il a le secret, ou des passes de l'extérieur du pied bien senties, la plupart du temps, il a semblé rechigner dans le replacement défensif et surtout manquer de conviction dans ses courses offensives.

Interrogé à l'issue de la rencontre, son coach, Nasser Larguet, a préféré ne pas évoquer les prestations individuelles : « ce que je voudrais dire, c'est que je veux raisonner en collectif. Je ne veux pas sortir des joueurs. L'objectif c'est que les joueurs travaillent ensemble et se serre les coudes, la seule chose qui m'intéresse, c'est l'équipe ». Larguet semble vouloir donner du temps à son joueur. De plus en plus invisible au fil du match, Dimitri Payet s'est tristement distingué en fin de match, lorsqu'il a été exclu pour un geste non maîtrisé et dangereux sur Marco Verratti en toute fin de rencontre. Il est alors allé vers son coach pour lui expliquer. Avec une suspension de plusieurs matches qui lui pend au nez, Payet va en avoir du temps...