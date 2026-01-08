Ryan Reynolds veut recruter à Guingamp

Le mercato d’hiver a ouvert ses portes il y a une semaine. Certains clubs ont déjà enregistré des arrivées. D’autres travaillent encore pour faire des coups. C’est le cas de Wrexham, pensionnaire de Championship. L’écurie galloise, dont l’un des propriétaires est l’acteur américain Ryan Reynolds, regarde notamment en France. Selon nos informations, le club s’intéresse de très près à Kalidou Sidibé (26 ans).

Ce milieu de terrain défensif évolue actuellement à Guingamp, où son contrat prend fin en juin prochain. Un départ est donc à l’étude cet hiver pour celui qui a marqué 1 but et délivré 2 assists en 16 apparitions cette saison (1045 minutes jouées). Mais Wrexham a de la concurrence. En effet, Oxford, mais aussi le KS Cracovia, qui veut l’acheter au mois de janvier, sont aussi sur le coup.