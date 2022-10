PSG : Laurent Blanc revient sur l'affaire Périscope

La suite après cette publicité

Entre 2013 et 2016, Laurent Blanc a été aux commandes du Paris Saint-Germain. L'entraîneur français y a connu des succès, avec notamment trois titres en Ligue 1. Mais l'homme à la touillette a aussi vécu des moments plus compliqués avec le fameux épisode de la vidéo diffusée sur Périscope. On y voit Serge Aurier insulter Blanc et ses coéquipiers alors qu'il est accompagné d'un ami. Une affaire qui a mis le feu au PSG et sur laquelle est revenu le champion du monde 98 dans les colonnes de L'Equipe Explore.

«Le manque d’autorité et de soutien en interne m’ont gêné», a avoué Laurent Blanc. Son adjoint de l'époque, Jean-Louis Gasset, a été plus bavard. « Cette histoire Aurier, ça nous chavire. On doit faire avec cette verrue poussée dans la nuit qui met un pataquès dans le club et le vestiaire.» Quelques mois après, Blanc, dont les choix face à Manchester City (notamment celui de titulariser Aurier) avaient fait jaser, a quitté la capitale. Mais il ne regrette pas sa façon d'avoir géré le groupe parisien. « Chacun sa façon de manager. Moi, je n’étais pas toujours rigide. Je ne peux pas être en lutte permanente avec un, deux, trois, quatre ou cinq joueurs. Ce n’est pas là-dedans que je retire une force ou une autorité particulière. Quand des joueurs avaient besoin de souffler et voulaient trois jours de congés d’affilée, c’était simple : je donnais des carottes. Ça passait souvent par trois victoires de suite.» La page est depuis tournée pour le Président, libre et sur le marché.