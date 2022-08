Fin de carrière pour Mevlut Erding

Il pensait s'offrir un dernier challenge au Racing Besançon, promu en National 2, mais l'aventure a tourné court. Après seulement deux matches amicaux joués, Mevlut Erding a finalement décidé de mettre un terme à son contrat, et à sa carrière par la même occasion.

Agé de 35 ans, l'attaquant turc (35 sélections) raccroche donc les crampons après 17 saisons passées dans le monde professionnel. Il avait débuté à Sochaux, où il s'était révélé avant de signer pour son club de coeur, le PSG (2009-2012). Passé ensuite par Rennes et Saint-Etienne ou encore Guingamp et Metz, il avait rallié la Turquie (Basaksehir, Antalyaspor, Fenerbahçe entre autres) avant de revenir du côté de Besançon. Cité par Le Républicain Lorrain, le directeur sportif du Racing Besançon Jérémy Guyen a concédé : « son corps et sa tête ont dit stop ».