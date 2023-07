César Azpilicueta rejoint l’Atlético de Madrid

La suite après cette publicité

Après avoir annoncé son départ de Chelsea en début d’après-midi, le défenseur polyvalent espagnol Cesar Azpilicueta retrouve le championnat espagnol puisqu’il rejoint l’Atlético de Madrid. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille s’engage avec les Colchoneros, troisièmes de Liga la saison passée, pour une petite année. Il faut remonter à la saison 2009-2010 pour voir le joueur de 33 ans disputer une rencontre du championnat ibérique, c’était sous les couleurs d’Osasuna, son club formateur, entre 2007 et 2010.

«César Azpilicueta est le nouveau joueur de l’Atlético de Madrid après l’accord conclu entre notre club et le footballeur navarrais, qui signe pour une saison. Né le 28 août 1989 à Pampelune, le défenseur rejoindra la discipline rouge et blanche au début de la pré-saison 23/24, qui débutera ce vendredi 7 juillet. Le défenseur, âgé de 33 ans, possède une grande expérience du football international et un profil polyvalent, puisqu’il évolue aussi bien dans l’axe que sur le côté droit. Il apportera le leadership dont il a fait preuve tout au long de sa carrière et qui s’est renforcé lors de son dernier passage au Chelsea FC, où il a été capitaine de l’équipe londonienne», peut-on lire dans le communiqué du club de la capitale.

