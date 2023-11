Sergio Ramos devait signer à Manchester United

De retour à Séville, là où tout a commencé, Sergio Ramos a fait sa légende du côté du Real Madrid durant plus de 15 ans. Chez les Merengues, le défenseur central est devenu une icône du football espagnol et a remporté de multiples trophées. Pourtant, en 2014, l’ex-parisien aurait très bien pu quitter la Casa Blanca pour rejoindre un grand club de Premier League, comme il le révèle lui-même pour AS.

La suite après cette publicité

«J’étais sur le point de jouer pour United. Mon père est un grand fan de cette équipe, mais je suis resté là où je devais, le Real Madrid», raconte Sergio Ramos. «Malgré tout, je maintiens mon admiration pour le club, pour la Premier League et pour ses joueurs, car le rythme de jeu est différent, et c’est une ligue dont nous pouvons tous apprendre beaucoup. J’étais heureux de rester à Madrid, et maintenant je suis heureux d’être à Séville.» Il faut dire qu’en 2014, les Red Devils devaient se séparer de Nemanja Vidic et Rio Ferdinand, eux qui formaient une paire formidable sous l’ère Sir Alex Ferguson.