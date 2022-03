Real-Barça : le constat sans appel de Thibaut Courtois

La suite après cette publicité

Désillusion. Ce dimanche, pour le compte de la 29ème journée de Liga, le FC Barcelone s'est amusée dans la capitale espagnole en disposant aisément du Real Madrid au Santiago-Bernabéu (4-0). Privés de Karim Benzema, blessé, les Merengues n'ont jamais semblé être en mesure de pouvoir rivaliser avec la troupe emmenée par Xavi et un Pierre-Emerick Aubameyang des grands soirs à Madrid. Thibaut Courtois n'a pas mâché ses mots à l'issue de ce Clásico qui fera date.

« Je crois qu'on a pas été de taille, on doit faire plus dans un Clásico, en tant que Real Madrid. On n'était pas assez compacts. On n'était pas fatigués... c'est eux qui ont fait un voyage de 3/4h à Istanbul jeudi (en Ligue Europa, NDLR), pas nous. Les images parlent pour elles-mêmes. L'entraîneur a voulu changer un truc (après la pause)... on a raté trop de passes faciles. On n'était pas bien. Le seul truc qui est positif, c'est qu'on est 1ers avec 9 points d'avance. [...] On a fait trop d'erreurs aujourd'hui, on n'était pas agressifs, on n'a pas mis d'intensité. Même si on perd, tu dois tout donner jusqu'à la dernière minute, et ça, on ne l'a pas fait », a ainsi lâché le géant belge au micro de beIN SPORTS.