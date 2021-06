Le PSG a sondé Luis Campos

La suite après cette publicité

Nasser Al-Khelaïfi l'a annoncé haut et fort dans les colonnes de L'Équipe, le Paris SG sera l'un des grands animateurs du marché des transferts cet été, prêt, pour ce faire, à réaliser des investissements massifs. A priori, Leonardo, l'actuel directeur sportif du club de la capitale, sera à la manœuvre, au regard de l'estime que lui porte son patron.

«Leo a fait un travail fantastique depuis deux ans, malgré un contexte qui a rendu les choses très difficiles lors des derniers mercatos. Il a apporté quelque chose qui nous manquait. De la discipline, notamment pour l’équipe. Il a une position privilégiée au quotidien auprès du staff et de l’effectif, des choses que personne ne voit, ni vous, ni moi, ni les supporters. N’oublions pas que lui aussi a joué ici (1996-1997), il aime le club et il a initié le projet avec nous. J’ai beaucoup de chance d’avoir un directeur sportif comme lui», a confié NAK au quotidien sportif.

Campos est partant

Pourtant, ce lundi, dans les colonnes du Parisien, on apprend qu'une folle rumeur envoie Luis Campos du côté du club de la capitale. L'ancien conseiller sportif du LOSC est libre de tout contrat depuis six mois et le quotidien nous apprend que des premiers contacts ont eu lieu avec lui. Toujours d'après le journal, le Lusitanien ne serait pas contre un tel challenge, lui qui souhaitait dernièrement rejoindre un top club européen pour connaître un projet différent de ceux développés à Monaco puis à Lille.

«C’est peut-être le moment de changer de style de projet. Mais l’objectif n° 1 est de gagner. J’ai besoin de gagner. J’aime les travailleurs. Je crois, j’espère que dans les prochains mois, il y aura des bonnes choses dans ma vie professionnelle», expliquait-il. Ce nouveau chapitre s'ouvrira-t-il au PSG ? La rumeur est lancée...