Luis Campos annonce la couleur pour son avenir

«Suite au changement de propriétaire, Gérard Lopez et Luis Campos quittent le club avec effet immédiat». Une toute petite phrase dans le communiqué du LOSC, en date du 18 décembre 2020, annonçant le changement de propriétaire (Callisto Sporting SARL, propriété de Merlyn Partners SCSp, en lieu et place de Victory Soccer Limited, propriété de Gérard Lopez), officialisait le départ de Luis Campos, un des artisans majeurs de la réussite du club depuis son arrivée, en octobre 2016. Conseiller sportif chez les Dogues, le Portugais, déjà brillant à l'AS Monaco avec les opérations Anthony Martial, Bernardo Silva ou Fabinho, a réalisé de très jolis coups, comme les ventes de Nicolas Pépé et Gabriel à Arsenal ou de Victor Osimhen à Naples ainsi que les arrivées de Sven Botman, Yusuf Yazici ou Burak Yilmaz entre autres. Il est donc désormais libre comme l'air.

Invité du podcast anglais The Transfer Window, il a affiché ses envies pour son prochain projet. «Je suis ambitieux, je suis libre. Je mène une grande réflexion. Je ne sais pas de quoi sera fait l’avenir, mais, avec mon ambition et ma capacité de travail, c’est le bon moment pour un gros projet, avec de grands noms, pour gagner des titres plus régulièrement. J’ai pris énormément de plaisir à Monaco et à Lille, mais peut-être que c’est le moment de repartir dans un autre style de club. Je réfléchis, j’attends la meilleure situation pour moi», a-t-il affirmé avant d'en dire encore un peu plus.

«C’est peut-être le moment de changer de style de projet»

«Mon objectif n° 1 est de gagner. À Monaco, je n’ai pas gagné régulièrement, comme à Madrid auparavant, mais j’ai mené à bien mon projet, ce qui est aussi une victoire. J’avais besoin de prouver à tout le monde que je pouvais refaire dans un autre club, à Lille, ce que j’avais réussi à Monaco. J’ai réussi. C’est peut-être le moment de changer de style de projet. Mais l’objectif n° 1 est de gagner. J’ai besoin de gagner. J’aime les travailleurs. Je crois, j’espère que dans les prochains mois, il y aura des bonnes choses dans ma vie professionnelle», a-t-il indiqué. Annoncé dans le viseur de certains des candidats à la présidence du FC Barcelone (les élections se tiennent le 24 janvier), le Lusitanien s'est dit ouvert, avouant son intérêt pour la Premier League.

«J’aime le style de jeu en Angleterre, la vitesse du jeu, les transitions rapides. J’aime la complexité des matches, il y a des tops joueurs. Si un top projet se présente en Angleterre, je serais enchanté d’arriver avec ma méthodologie, ma philosophie et ma capacité à travailler», a-t-il lancé, n'étant toutefois pas obsédé à l'idée, par exemple, de retrouver son ami José Mourinho, avec lequel il a collaboré avec succès au Real Madrid. «Ce n'est pas une obsession, si ça arrive à nouveau, ça se fera de manière naturelle», a-t-il conclu. Avis aux mastodontes européens, Luis Campos est à l'écoute.