Al-Wehda-Al-Ittihad : les compositions sont là

La 4e journée de Saudi Pro League offre ce soir à 20h un joli duel entre Al-Wehda et Al-Ittihad. A domicile, Al-Wehda s’établissent dans un 4-4-2 avec Abdulquddus Atiah comme dernier rempart. Devant lui, Saeed Al-Muwallad, Jawad El Jamiq, Waleed Bakshwn et Islam Hawsawi constituent la défense. Le double pivot est assuré par Ala Al-Hajji et Fayçal Fajr tandis qu’Abdulaziz Noor et Abdulkarim Al-Qahtani prennent les couloirs. Enfin Anselmo et Ahmed Al-Ghamdi sont associés devant.

De son côté, Nuno Espirito Santo organise ses joueurs en 4-2-3-1 avec Marcelo Grohe dans les cages. Il est situé derrière Muhannad Al-Shanqiti, Omar Hawsawi, Ahmed Sharahil et Ahmed Bamasud. N’Golo Kanté et Fabinho se retrouvent dans l’entrejeu. Enfin, Romarinho et Igor Coronado prennent les couloirs alors que Karim Benzema est épaulé par Abderrazak Hamedallah.

Les compositions

Al-Wehda: Atiah - Al-Muwallad, El Jamiq, Bakshwn, Hawsawi - Noor, Al-Hajji, Fajr, Al-Qahtani - Anselmo, Al-Ghamdi

Al-Ittihad: Grohe - Al-Shanqiti, Hawsawi, Sharahili, Bamasud - Kanté, Fabinho - Romarinho, Hamedallah, Coronado - Benzema