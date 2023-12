ASSE : Stéphane Ruffier allume Claude Puel

La fin de l’aventure de Stéphane Ruffier à l’AS Saint-Etienne ne s’était pas passée comme prévu. Licencié en janvier 2021, le gardien de but français (37 ans) avait ensuite poursuivi le club du Forez pour "harcèlement moral", réclamant plus de 7 millions d’euros. Le verdict est attendu au début de l’année 2024. Et dans un entretien accordé à So Foot, le portier des Verts n’a pas épargné son ancienne équipe : « Ce que je veux, c’est uniquement que les dégâts soient réparés, que justice soit faite, car j’ai vécu un an de harcèlement de la part d’un homme qui a monté une entreprise de démolition contre ma personne ». L’ex-international tricolore (3 sélections) s’en prend également à Bernard Caïazzo, qui aurait demandé à des journalistes : « Quand est-ce que vous allez le détruire, lui ? », avant de sortir la sulfateuse pour détruire son ex-entraîneur, Claude Puel.

« Ce que je veux, c’est uniquement que les dégâts soient réparés, que justice soit faite, car j’ai vécu un an de harcèlement de la part d’un homme qui a monté une entreprise de démolition contre ma personne. (…) Des gens à la tête du club ont décidé de le nommer au directoire et donc de quasiment lui donner la main sur le club. Ils ont fait un choix, et ça a eu les conséquences que l’on connaît. Dès qu’il est arrivé, cet individu a voulu dégraisser et a choisi de taper dans le gros. En dégageant Stéphane Ruffier, il s’est offert de la crédibilité pour la suite, sauf qu’il a décidé d’employer la manière très forte, en me faisant passer pour un moins que rien, un mec qui n’avait rien à faire dans un groupe et qui semait la terreur dans un vestiaire. Mais est-ce que je dois rappeler que j’ai joué plus de 400 matchs de Ligue 1, que je n’ai eu de problème dans aucun groupe, que je suis resté longtemps à l’AS Monaco, dix ans à l’ASSE, que j’ai eu plusieurs entraîneurs et que ça s’est toujours bien passé ? »