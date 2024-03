Ligue Europa : l’OM réagit au tirage contre Benfica

L’OM a eu chaud. Après avoir pourtant réalisé un festival offensif à l’aller sur ses terres (4-0), l’Olympique de Marseille est passé tout proche de la catastrophe en Espagne. Outrageusement dominé par une formation de Villarreal revancharde, le club phocéen a dû attendre le temps additionnel pour voir Jonathan Clauss délivrer les siens et refroidir le public de l’Estadio de la Ceramica qui croyait plus que jamais à l’exploit (3-1). Mais pour espérer atteindre le dernier carré, les hommes de Jean-Louis Gasset devront montrer un tout autre visage.

La qualification assurée, la formation olympienne pouvait déjà s’attendre à hériter d’un gros poisson au prochain tour puisque des équipes comme l’AC Milan, West Ham, Liverpool ou encore le Bayer Leverkusen seront de la partie. Alors que le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa s’est déroulé ce vendredi à Nyon, l’OM a été plutôt bien servi en héritant du Benfica Lisbonne. Reversé en C3 au sortir d’une campagne décevante en Ligue des Champions, le club portugais est parvenu à s’exfiltrer des barrages en disposant au forceps d’une vaillante équipe de Toulouse (2-1, 0-0) avant d’écarter le club écossais des Glasgow Rangers dans la douleur (2-2, 1-0).

Benfica - OM, aux bons souvenirs de Basile Boli

Malgré tout, l’Olympique de Marseille estime que la formation lusitanienne, championne du Portugal en titre, reste un adversaire redoutable à l’image des propos tenus par Basile Boli. «Un bon tirage ? Il n’y a jamais de bons tirages. Benfica est un habitué des compétitions européennes. L’année dernière, ils ont été champions du Portugal donc on s’attend à une très belle confrontation à offrir à nos supporters. Ce sera le remake du Benfica-OM des années 1990. On redoute cette formation car elle sort quand même de la Ligue des Champions. Elle a sorti Toulouse lors des 16es de finale, donc c’est une équipe qui a de belles valeurs. Il n’y a pas qu’Angel Di Maria. C’est un tout. Cette équipe fait partie de l’élite du football mondial. On respecte cette formation», a commenté l’ambassadeur olympien sur Canal+.

Si les hommes de Jean-Louis Gasset auront l’avantage de recevoir les Lisboètes au Vélodrome au match retour une semaine après leur déplacement à l’Estadio da Luz, le vainqueur de la Ligue des Champions en 1993 avec les Ciel et Blanc reste dubitatif à ce sujet. «On va partir avec nos armes et on va essayer de faire comprendre que l’OM a sa place dans la compétition. Le retour à Marseille ? Je ne pense pas que ce soit un avantage. C’est le premier qui marque qui aura l’avantage. Les clubs vont être préparés, mais nous, on doit l’être aussi. Parlons déjà du match contre Benfica et après, on évoquera la demi-finale», a-t-il conclu. En cas de qualification pour le dernier carré, les Phocéens affronteront le vainqueur de la double confrontation entre Liverpool et l’Atalanta Bergame. En somme, l’OM va avoir du pain planche !