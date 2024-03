Ligue Europa : le tirage au sort complet des quarts de finale !

L’OM a eu très chaud hier sur la pelouse de Villarreal mais a bel et bien validé son ticket pour faire partie des 8 dernières équipes encore présentes dans cette Ligue Europa. Les Phocéens connaissent désormais le sort qui leur est réservé à l’occasion du tirage au sort des quarts de finale, puis des demi-finales puisque l’UEFA a dévoilé le tableau définitif de cette compétition, jusqu’à la finale à la Dublin Arena le 22 mai prochain. Nous n’en sommes pas encore là, notamment pour les Marseillais attendus.

La suite après cette publicité

A y regarder de plus près, il n’y a pas beaucoup d’équipes inférieures aux Olympiens sur le papier, c’est un euphémisme. Les trois représentants italiens (AS Roma, Atalanta et AC Milan) ont tous des arguments solides, même si la Dea pourrait apparaître un cran en-dessous. Le Bayer est tout simplement invaincu cette saison et leader incontesté de Bundesliga, Liverpool ne se présente plus, West Ham a des moyens largement au-dessus de la moyenne et Benfica s’invite régulièrement dans le concert de la C1.

À lire

Ligue Europa : l’OM réagit au tirage contre Benfica

Benfica pour l’OM avec un retour au Vélodrome

C’est ce dernier adversaire qui sera opposé aux hommes de Jean-Louis Gasset. C’est sans doute l’un des moins pires tirages au sort pour l’OM. La formation portugaise a un peu plus de mal cette saison, notamment en championnat où il occupe tout de même la 2e place, à un point du Sporting. Les 8es de finale face aux Rangers (2-2 à Lisbonne, 1-0 en à Glasgow) ont montré les limites des Aguias. Il faudra se méfier avant tout du retour d’Angel Di Maria au Vélodrome, lui l’ancien Parisien.

La suite après cette publicité

C’est le petit avantage dont pourraient profiter les Marseillais, le retour à domicile. En 1990, ce second round entre les deux équipes avait eu lieu au Portugal dans une ambiance surchauffée. Les férus d’histoire se rappelleront probablement de cette demi-finale de Ligue des Champions retour avec la fameuse main de Vata, fatale à Marseille. Pour cette édition, le vainqueur de cette double confrontation jouera le gagnant de Liverpool-Atalanta. Dans l’autre partie du tableau, la confrontation 100% italienne entre l’AC Milan et la Roma donnera le futur adversaire du Bayer ou de West Ham.

Le tirage au sort des quarts de finales :

AC Milan (ITA) - AS Roma (Ita)

Liverpool (ENG) - Atalanta (ITA)

Bayer Leverkusen (GER) - West Ham (ENG)

Benfica (POR) - OM (FRA)

La suite après cette publicité

Le tirage au sort des demi-finales :

Benfica (POR) - OM (FRA) vs - Liverpool (ENG) - Atalanta (ITA)

AC Milan (ITA) - AS Roma (Ita) vs - Bayer Leverkusen (GER) - West Ham (ENG)

Les dates des tours finaux :

Quart de finale aller : 11 avril

Quart de finale retour : 18 avril

Demi-finale aller : 2 mai

Demi-finale retour : 9 mai

Finale : 22 mai