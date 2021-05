Ligue 1 : le PSG s'en sort face à Lens et met la pression sur le LOSC

Pour le compte de la 35ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain recevait le Racing Club de Lens au Parc des Princes. Un rencontre cruciale pour les deux équipes. Côté parisien, une victoire demeurait obligatoire pour mettre la pression au LOSC au classement. Pour les Nordistes, conserver leur cinquième place restait l'objectif prioritaire pour décrocher l'Europe en fin de saison. Pour cette affiche de 17 heures, Mauricio Pochettino procédait à une rotation dans son onze de départ et s'appuyait sur un 4-2-3-1 avec les titularisations notamment de Dagba, Diallo, Danilo, Draxler et Icardi. Franck Haise optait pour un 3-4-1-2 avec le duo Kalimuendo, Ganago en attaque. Les Parisiens tentaient de mettre du rythme en début de match et Neymar sur la gauche centrait pour Sarabia qui manquait sa reprise (7e). Les hommes de Pochettino peinaient à s'approcher des buts lensois, et Danilo à la réception d'un coup-franc frappé par Neymar, voyait sa tête repoussée par Fariñez (24e).

Le PSG profitait d'une erreur lensoise pour ouvrir le score. Sur une mauvaise passe de Medina, Julian Draxler interceptait le ballon pour Neymar, qui gagnait son duel face à Fariñez (1-0, 33e). Cinq minutes plus tard, Sarabia bien servi par Neymar dans la surface, butait sur Fariñez très inspiré sur sa ligne (38e). Juste avant la pause, le Racing Club de Lens frôlait l'égalisation avec Kalimuendo qui obligeait Navas à s'employer, le ballon revenait sur Clauss dont la frappe ne trouvait pas le cadre (42e). Au retour des vestiaires, les hommes de Franck Haise ne se démontaient pas et Fortès voyait sa frappe bien captée par Navas (56e). Juste avant l'heure de jeu, le PSG réalisait le break. Neymar sur corner trouvait Marquinhos dont la tête trompait Fariñez (2-0, 59e). Quelques secondes plus tard, le Racing réduisait le score par Ganago opportuniste (2-1, 61e). Une réduction du score qui nous offrait une fin de match à suspense, et Neymar voyait son coup-franc heurter le poteau (67e). Grâce à cette vingt-quatrième victoire de la saison, le PSG prenait provisoirement deux points d'avance sur le LOSC au classement.

