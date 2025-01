Serie A : Naples confirme contre l’Hellas Vérone et reste leader

Suite de la 20e journée de Serie A. A domicile sur la pelouse du stade Diego Maradona, Naples a dominé Hellas Vérone (2-0). L’équipe d’Antonio Conte a pris l’avantage contre Vérone après une première mi-temps mouvementée. Dès la 5e minute, Giovanni Di Lorenzo a tenté sa chance de loin, mais sa frappe a heurté le poteau. Cependant, quelques instants plus tard, Lorenzo Montipo a marqué un but contre son camp, offrant ainsi l’avantage à Naples avant la pause (5e, 1-0).

La suite après cette publicité

A l’heure de jeu, Frank Zambo Anguissa a doublé la mise pour les locaux (61e, 2-0). Le score n’a pas plus évolué. Un beau succès qui permet au club napolitain de consolider sa première place au classement de Serie A, avec 47 points, devant l’Inter et l’Atalanta. De son côté, Vérone se retrouve aux portes de la zone rouge, 17e avec 19 points, et devra vite rebondir.