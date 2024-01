OL : les annonces mercato de Pierre Sage

La première de l’année. Ce vendredi, Pierre Sage s’est présenté en conférence de presse pour évoquer le premier match de 2024 face à Pontarlier en Coupe de France. Et ce ne sera pas la dernière fois que l’on verra a priori le technicien âgé de 44 ans. Alors que l’Olympique Lyonnais n’a toujours pas fait le point officiellement sur son avenir, il va poursuivre sur le banc rhodanien au moins jusqu’à la fin de la saison actuelle, sauf retournement de situation. Avant de l’annoncer, les pensionnaires du Groupama Stadium doivent d’abord régler des détails administratifs avec son prédécesseur, Fabio Grosso.

Un avenir qui n’est pas officiellement réglé

Questionné au sujet de son avenir, Pierre Sage a malgré tout entretenu le flou sur son cas, lui qui a pesé chaque mot. «On m’a simplement dit que l’intérim se prolongeait encore un peu et qu’il fallait assurer la reprise avec les joueurs. Je me suis présenté à la reprise en ayant anticipé tout ça afin de mettre les joueurs dans de bonnes dispositions pour la suite de la saison» Relancé sur sa situation, il a confié : «en fait, pas grand-chose n’a changé. On m’a parlé d’un match, puis trois, puis cinq. On me demande de continuer encore un peu. On doit trouver les conditions pour que ça marche avec ou sans moi. L’équipe ne doit pas dépendre du coach mais des joueurs et du staff qui l’encadrent.»

Justement, Pierre Sage a accueilli deux nouveaux membres dans son staff, à savoir Damien Della Santa et Jamal Alioui. Deux arrivées qui donnent un peu plus de poids au coach de l’OL, qui a pu s’entourer d’hommes de confiance. Dans le même temps, Jean-François Vulliez a quitté l’encadrement. «Le staff a évolué mais dans tous les cas, il y avait besoin de le renforcer indépendamment de ma situation», a avoué Pierre Sage qui a ensuite été invité à évoquer le mercato des Gones. Concernant les arrivées de Lucas Perri et d’Adryelson, il a botté en touche sans démentir.

Pierre Sage évoque le mercato

«Visiblement, ils n’ont pas encore ce statut de recrues. Comme vous le savez, il y a des choses dans les tuyaux. Il y a quelque chose qui se passe mais pour le moment, ce ne sont pas des recrues». On ne devrait donc pas les voir à l’œuvre face à Pontarlier. Le technicien français a ensuite évoqué les besoins de l’équipe. «Il y a une volonté double de renforcer l’équipe pour avoir plus de variété, et aussi de laisser joueurs dans un état de confiance, donc ne pas doubler ou tripler les postes si on a des satisfactions. Ce sont des logiques portées par le club. Elles ne sont pas celles du coach ou du directeur sportif, mais du club.»

Dépeuplé en attaque, l’OL, qui a perdu Ernest Nuamah (CAN), Tino Kadewere (prêté à Nantes) et Jeffinho (il va retourner à Botafogo, ndlr) aurait bien besoin de renforts. «On est à flux tendu. Mais on a suffisamment de joueurs qui ont la possibilité de jouer», a avoué Sage, qui espère bien que certains saisiront leur chance. D’autant que l’OL travaille sur plusieurs arrivées. Saïd Benrahma (West Ham) et Arnaut Danjuma (Villarreal mais en prêt à Everton) sont ciblés selon nos informations. Des renforts qui feraient du bien à l’OL et à Pierre Sage.