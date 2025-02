L’OL aurait trouvé le successeur de Rayan Cherki

«On peut recruter un joueur en prêt, la DNCG le permet. On a un effectif dense, vendre des joueurs était prévu, et il fallait réduire la taille de l’effectif. On n’a pas l’ambition de vendre quelqu’un d’autre. Si on peut faire quelque chose au niveau international, pourquoi pas, mais il ne reste plus beaucoup de temps», confiait hier John Textor lors du point presse de présentation de son nouvel entraîneur Paulo Fonseca.

Un discours honnête, dans les grandes lignes, mais qui ne disait pas tout des intentions de l’OL sur cette fin de mercato, dont la fermeture est prévue à mardi soir en France. Car si l’idée de voir un joueur débarquer en prêt à l’OL a gagné du terrain ces derniers jours, celle d’en faire partir aussi. C’est dans cette perspective que Saïd Benrahma a quitté Lyon pour rejoindre NEOM, leader de seconde division saoudienne, hier, sous la forme d’un prêt. Et l’Algérien pourrait ne pas être le dernier.

Un nouveau joueur de Botafogo en approche

Comme indiqué hier sur ce site, Dortmund n’a pas renoncé à recruter Rayan Cherki, bien au contraire. Prolongé de deux saisons au mois de septembre, l’international espoir français dispose néanmoins d’un «gentlemen agreement», un accord tacite qui lui permettrait de quitter l’OL à condition que toutes les parties se retrouvent dans le deal. Ce n’est pas un hasard si une clause libératoire fixée à 22,5 millions d’euros est d’ailleurs incluse dans son contrat. Et à en croire Sky Sports Germany ce samedi, les Marspupiaux semblent bien disposés à passer à l’acte pour lever cette clause.

Actuellement, le directeur sportif du club, Sebastian Kehl, négocierait pour boucler un accord verbal avec le camp du joueur dès ce soir. La confiance serait de rigueur, et Dortmund envisagerait de prendre langue avec la direction de l’OL dans la foulée. En parallèle, Lyon se serait déjà activé pour dénicher le successeur du Français, et il s’agirait de Jefferson Savarino, milieu offensif vénézuélien qui emprunterait la passerelle directe Botafogo - OL, comme Almada cet hiver, et toujours sous la forme d’un prêt. Cette saison, le joueur de 28 ans a disputé 55 matches, pour 14 buts et 13 passes décisives. Il est utile de préciser que John Textor a démenti cette information sur son compte Instagram quelques minutes plus tard.