OL : le Borussia Dortmund ne lâche pas Rayan Cherki

S’il y a bien un joueur de l’Olympique Lyonnais qui est déçu du départ soudain de Pierre Sage, c’est bien Rayan Cherki. C’est en effet sous la protection de Sage que le jeune milieu offensif de 21 ans est revenu sur le devant de la scène après avoir été poussé vers la sortie par son club l’été dernier. «Il nous laisse une image exceptionnelle quand on voit où il a récupéré le club et où il l’a mis, il a gagné le respect de tous. Je pense que très peu d’entraîneurs dans le monde, même dans l’histoire du football ont pu faire ce qu’il a fait. Je lui souhaite tout le meilleur pour la suite et j’espère qu’il retrouvera un projet à sa hauteur», confiait le joueur récemment.

Aujourd’hui, il n’est pas exclu de voir Cherki quitter lui aussi les Gones. Auteur de 5 buts et 8 passes décisives en 25 matches, Cherki a bien prolongé jusqu’en 2026 (avec possibilité d’étendre le bail jusqu’en 2027), mais sa situation reste incertaine, notamment en raison de la volonté de ses dirigeants de faire rentrer de l’argent pour contenter la DNCG. Outre une information non confirmée annonçant d’existence d’une clause secrète de 22,5 M€, les rumeurs de départ n’ont jamais cessé autour du prodige lyonnais.

Le BVB reste intéressé

Les noms du Paris Saint-Germain et de Liverpool sont toujours dans les tuyaux et Relevo assurait il y a peu que Cherki avait été proposé au Napoli afin de permettre aux Partenopei de pallier le départ de Khvicha Kvaratskhelia. Aujourd’hui, Sky Allemagne nous apprend que le Borussia Dortmund est toujours intéressé par le profil de l’international Espoirs.

Les Marsupiaux n’ont pas dépassé le stade de l’intérêt et il faudra attendre de savoir si leur nouvel entraîneur, le Croate Niko Kovac, validera ou non cette piste. Il convient toutefois de rappeler que le BVB était, avec le PSG, l’un des clubs les plus chauds sur Cherki l’été dernier. Une offre de 15 M€ était même évoquée. Le club allemand attendra-t-il la toute fin du mercato pour passer à l’action ? Le mercato outre-Rhin se termine lundi prochain à 20h.