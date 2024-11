Serie A : avant le choc contre le Real Madrid, l’AC Milan s’impose à Monza

Battu en milieu de semaine par Naples à domicile, et à trois jours d’affronter le Real Madrid en Ligue des champions, l’AC Milan (9e) se déplaçait aujourd’hui à Monza (17e), pour le compte de la 11e journée de Serie A. Pour cet affrontement entre les deux clubs lombards, Paulo Fonseca avait décidé de laisser Rafaël Leão sur le banc - pour la 3e fois en 4 matchs - et d’aligner Théo Hernández et de Tijjani Reijnders dans le XI de départ, tous deux suspendus face au Napoli ce mercredi.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Milan 17 10 +6 5 2 3 17 11 18 Monza 8 11 -4 1 5 5 10 14

Le retour de l’international Néerlandais a été plus que bénéfique pour les Milanais puisque c’est lui qui a ouvert le score juste avant la mi-temps, d’un but de la tête (43e, 0-1). Cette réalisation de la part de l’ancien joueur de l’AZ Alkmaar permet aux Rossoneri de se relancer en championnat et d’occuper la 7e place du classement, avec un match en moins. Monza reste bloqué à une victoire cette saison et descend dans la zone de relégation, à la 18e place.