Real Madrid - Cadiz : les compositions sont là

La sixième journée de Liga offre un duel intéressant entre d'un côté le leader, le Real Madrid et de l'autre, le promu Cadiz. A domicile, le Real Madrid propose un 4-3-3 assez traditionnel où on retrouve Thibaut Courtois dans les buts. Le Belge est devancé par Nacho Fernandez, Raphaël Varane Sergio Ramos et Marcelo. Aligné en sentinelle, Luka Modric est accompagné par Toni Kroos et Isco au cœur du jeu. Les couloirs sont occupés par Lucas Vazquez et Vinicius Junior alors que Karim Benzema est seul en pointe.

De son côté, Cadiz opte pour un 4-2-3-1 avec Jeremias Ledesma comme dernier rempart. Il peut compter sur Carlos Akapo, Fali Jimenez, Juan Cala et Alfonso Espino en défense. Le double pivot est constitué de Jens Jönsson et José Mari alors que Salvi Sanchez, Alex Fernandez et Anthony Rubén Lozano soutiennent Alvaro Negredo.

Les compositions :

Real Madrid : Courtois - Nacho, Varane Ramos, Marcelo - Kroos, Modric, Isco - Vazquez, Benzema, Vinicius Junior

Cadiz : Ledesma - Akapo, Jimenez, Cala, Espino - Mari, Jonsson - Salvi, Alex, Lozano - Negredo