Amical : le Bayern Munich déroule contre l’AS Monaco

Après une victoire spectaculaire contre Liverpool (4-3), le Bayern Munich défiait l’AS Monaco ce lundi après-midi. Dans l’attente du dossier Kane, les Bavarois se présentaient avec une attaque Coman-Musiala-Gnabry, derrière Tel. De son côté, l’ASM, qui va devoir se priver d’Embolo, touché aux ligaments, pendant un bon bout de temps, espérait finir sa préparation sur une bonne note avant la reprise de la Ligue 1 face à Clermont, ce week-end.

Malgré un début de match assez disputé, le Bayern Munich a rapidement mis la pression sur une défense monégasque pas souvent rassurante. Musiala voyait sa première frappe être contrée (17e) et Tel se montrait de plus en plus dangereux (24e). Mais les Monégasques ont su se montrer dangereux malgré la domination du Rekordmeister. Après une grosse erreur de Pavard, Golovin manquait son duel face à Ulreich, mais derrière, Ben Yedder pouvait décaler Minamino pour l’ouverture du score (1-0, 29e).

Jamal Musiala a régalé

Malheureusement pour les asémistes, le Bayern Munich n’a pas perdu de temps pour revenir au score. Bien servi par Musiala, Laimer pouvait envoyer une belle frappe dans la lucarne droite pour égaliser (1-1, 31e). Avant un magnifique numéro de Musiala, qui pouvait aspirer Fofana, avant de crocheter Chrislain Matsima et donner l’avantage au club allemand (2-1, 42e). Juste avant la pause et à la suite d’une main de Magassa, le Bayern Munich pouvait ensuite prendre le large grâce à un penalty transformé par Gnabry (3-1, 45e+2).

Après la pause, les Monégasques pensaient réduire le score grâce à un penalty transformé par Ben Yedder (3-2, 64e). Mais l’armada offensive du FCB faisait beaucoup de mal et Sané s’est ajouté à la liste des buteurs après une belle frappe rasante (4-2, 68e). Sané aurait même pu s’offrir un joli doublé, mais sa frappe puissante a heurté la transversale (79e). Impuissante, l’ASM va devoir se remettre rapidement de ce revers avant son premier déplacement à Clermont, en Ligue 1. De son côté, le Bayern Munich jouera d’abord la Supercoupe d’Allemagne contre Leipzig avant de reprendre la Bundesliga.