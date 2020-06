OL : ça bouge pour Héritier Deyonge !

La suite après cette publicité

Le 13 juin 2019, l'Olympique Lyonnais annonçait fièrement l'arrivée d'un jeune talent prometteur. «L’Olympique Lyonnais informe également de l’arrivée de l’international belge U17 Héritier Deyonge qui évoluait sous statut amateur au PSV Eindhoven et qui a signé un contrat d’aspirant soumis à la validation de la FIFA dans le cadre de la procédure d’enregistrement d’un joueur mineur.» Peu après, le 21 juin, le Belge nous accordait sa première interview depuis son arrivée dans l'Hexagone. L'occasion pour lui d'afficher ses ambitions. «Il y avait beaucoup de clubs européens (intéressés par lui, ndlr). Mais le choix a été très facile à faire. J'ai choisi l'OL car c'est un club que j'aimais déjà avant. C'est aussi un club qui donne beaucoup sa chance aux jeunes. Je me vois réussir ici à l'OL».

Présent dans le groupe professionnel mené par Sylvinho lors de la préparation estivale, le latéral gauche, qui est un pari sur l'avenir, a ensuite retrouvé l'équipe B (1 match) ou les catégories jeunes pour notamment jouer la Youth League (1 match). Une première saison d'adaptation où le footballeur âgé de 18 ans a aussi eu la malchance de se blesser et d'être absent plusieurs semaines (2-3 mois).Ce qui a logiquement freiné sa progression et son intégration au sein de l'équipe réserve. Malgré cela, il dispose toujours d'une certaine cote sur le marché. Selon nos informations, Anderlecht ainsi que des clubs aux Pays-Bas sont intéressés à l'idée de le récupérer sous la forme d'un prêt. Il reste toutefois à connaître la position du club de Jean-Michel Aulas et du principal intéressé.