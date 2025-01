Qu’arrive-t-il à Daichi Kamada ?

Les choix de carrière de Daichi Kamada semblent guidés par un curieux attrait pour un symbole : l’aigle. Depuis son arrivée en Europe en 2017, le Japonais a, en effet, joué pour trois clubs emblématiques qui tirent leur surnom de ce rapace et le portent fièrement sur leur blason. D’abord les Aigles de l’Eintracht Francfort en Allemagne (die Adler), puis les Aigles de la Lazio en Italie (le Aquile), et aujourd’hui les Aigles de Crystal Palace en Angleterre (The Eagles). Mais aujourd’hui, force est de constater que l’aigle est bien déplumé.

Né en 1996 à Ehime, au Japon, Daichi Kamada s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs japonais les plus influents de sa génération. Formé au Sagan Tosu, il débute en professionnel en 2015, en J-League (1ère division nippone, NDLR), où il attire rapidement l’attention d’écuries européennes. Dès 2017, il franchit un cap en rejoignant l’Eintracht Francfort. Après une saison d’adaptation et un prêt réussi à Saint-Trond en Belgique, Kamada s’impose comme un cadre de l’équipe allemande.

Réussite en Allemagne, échec en Italie

Son passage à Francfort marque alors un tournant dans sa jeune carrière. Il joue un rôle clé lors de la campagne victorieuse de la Ligue Europa 2022, en inscrivant notamment cinq buts. Sa créativité et son sens du jeu lui valent une reconnaissance internationale, lui ouvrant de nouvelles portes. Libre de tout contrat à l’été 2023, après quatre saisons passées du côté de Francfort, le milieu offensif a découvert un nouveau championnat et signe un bail de quatre saisons avec la Lazio Rome.

Le joueur de 26 ans à l’époque, portait de grands espoirs de réussite en Italie. Quatrième recrue du club de la capitale, après Valentin Castellanos (15 M€), Matteo Cancellieri (8 M€) et Diego González (1 M€), le Samurai Blue s’inscrit dans un projet ambitieux sous les ordres de Maurizio Sarri. En Ligue des Champions et en Serie A, Kamada était censé apporter sa créativité, son flair et son expérience européenne. Cependant, son aventure en Italie tourne rapidement à la désillusion.

En 38 apparitions toutes compétitions confondues, le Japonais n’a inscrit uniquement que deux buts et délivré que deux passes décisives, un bilan bien en deçà des attentes pour un joueur de sa trempe. Dans un vestiaire ancré autour de leaders bien installés, Kamada éprouve des difficultés à trouver sa place. Son adaptation en Italie est aussi, de fait, un facteur de son rendement décevant.

Toujours dans le creux de la vague

En 2024, après un court passage à la Lazio Rome, il rejoint Crystal Palace en Premier League, retrouvant son ancien, et quasi mentor, Oliver Glasner, nommé entraîneur des Eagles la même année. Mais outre-Manche aussi l’histoire est loin d’être l’idylle rêvée par le Japonais. Disposant d’un faible temps de jeu, présent dans le onze de départ seulement 42% du temps en championnat, Kamada n’a pas encore marqué de sa pâte la cité londonienne. Au terme des 19 premiers matchs avec Crystal Palace, le bilan de Daichi Kamada reste mitigé.

Malgré des fulgurances ponctuelles, comme son but décisif en Carabao Cup contre Aston Villa (1-2), le Japonais peine à retrouver l’élan qui avait fait de lui l’un des milieux offensifs les plus en vue en Europe. Son faible temps de jeu en Premier League et son intégration encore inachevée dans l’effectif londonien laissent entrevoir une nouvelle saison compliquée. A lui maintenant d’inverser la tendance.