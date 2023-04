Le Real Madrid a un accord pour sa première recrue estivale !

La suite après cette publicité

Le Real Madrid vit une saison un peu paradoxale. Largués en Liga, où ils pointent à onze unités du FC Barcelone, les Merengues sont en demies de la Ligue des Champions et peuvent donc encore prétendre à un titre dans leur compétition préférée. Un contraste entre scène nationale et européenne qui suscite tout de même quelques inquiétudes parmi les suiveurs madrilènes.

Cet été, des renforts sont attendus. Certains joueurs arrivent en fin de cycle, notamment au milieu de terrain, et le Real Madrid compte déjà préparer l’avenir en vue de l’année 2024 notamment, où des joueurs comme Toni Kroos, Luka Modric et même Karim Benzema risquent de quitter le Bernabéu après tant d’années de bons et loyaux services. Des joueurs comme Jude Bellingham, en plus des inévitables Erling Haaland et Kylian Mbappé, sont ainsi attendus du côté de la capitale espagnole dans un avenir relativement proche.

Le Real Madrid prépare bien son mercato estival

Et selon la presse espagnole, et Sport plus précisemment, le Real Madrid a déjà trouvé un accord avec un joueur : Gabri Veiga. Les Madrilènes se sont mis d’accord avec le Celta pour le transfert du milieu de terrain de 20 ans, qui fait partie des révélations de la saison en Liga. Il a inscrit 9 buts et délivré 4 passes décisives en 29 rencontres de Liga cette saison. Les deux formations ont trouvé un point d’entente lors du repas entre directions, avant la confrontation de ce week-end.

Les Madrilènes vont débourser les 40 millions d’euros, la même somme que sa clause libératoire, mais ont réussi à convaincre le Celta de la payer en plusieurs échéances. Veiga devrait également rester du côté de Vigo en prêt une saison supplémentaire, et il rejoindrait donc Madrid à l’été 2024, en même temps qu’Endrick notamment. Voilà un joli coup pour l’avenir que viennent de signer les Madrilènes.