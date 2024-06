Allemagne : Alexander Nübel évincé par Julian Nagelsmann pour l’Euro

À l’instar Mats Hummels, Leon Goretzka, Julian Brandt ou encore Emre Can, Alexander Nübel ne disputera pas l’Euro 2024 avec l’Allemagne. Selon la presse allemande, le gardien de Stuttgart aurait finalement été écarté de la sélection finale de Julian Nagelsmann. Un véritable coup dur pour l’ancien Monégasque mais également un choix qui surprend outre-Rhin.

La suite après cette publicité

Lors de l’annonce de sa liste élargie pour le championnat d’Europe, le sélectionneur de la Mannschaft avait indiqué vouloir s’entourer de quatre gardiens de but. Toutefois, Sky Sports Germany et BILD s’accordent sur le fait que l’ex-coach du Bayern Munich serait revenu sur sa décision initiale. Ainsi, le portier de 27 ans devrait rester à quai tandis qu’Oliver Baumann, dernier-rempart d’Hoffenheim, voyagera dans la peau du numéro 3 en compagnie de Manuel Neuer et de sa doublure, Marc-André Ter Stegen.