Man City : les terribles révélations de Jack Grealish sur sa blessure

Pour sa deuxième saison à Manchester City, Jack Grealish a crevé l’écran en devenant un titulaire indiscutable aux yeux de son entraîneur Pep Guardiola et en soignant au passage ses statistiques personnelles (50 matchs, 41 titularisations, 5 buts, 11 passes décisives TCC). Symbole du triplé de l’exercice précédent, l’international anglais de 27 ans a bien débuté sa saison, en s’offrant une passe décisive face à Sheffield (2-1) lors de la 3e journée de Premier League avant de subir brutalement un coup d’arrêt. Blessé à la cuisse à la suite d’un choc avec l’attaquant des Blades Oliver McBurnie, l’ancien joueur d’Aston Villa a dû déclarer forfait pour le rassemblement de septembre avec les Three Lions et manquer plusieurs semaines de compétition avec les Skyblues.

Depuis, l’Anglais s’est rétabli et tente de revenir progressivement à son niveau. Convoqué par Gareth Southgate pour participer aux deux prochaines rencontres de l’Angleterre face à l’Australie en amical puis contre l’Italie à l’occasion des éliminatoires de l’Euro 2024, Jack Grealish s’est confié devant la presse sur cette blessure qui l’a tourmenté ces dernières semaines. «Vous pourriez tous vous moquer de moi maintenant parce que ce n’était qu’une vilaine béquille, mais c’était la pire béquille que j’ai eu dans ma vie. Je ne peux même pas expliquer la douleur. Après le match, la douleur s’est intensifiée et je ne pouvais plus marcher», a indiqué l’Anglais avant de rentrer dans les détails. «Quand vous avez ce type de blessure, vous avez un hématome qui mesure environ six centimètres suivant la gravité. Le mien mesurait environ 20 centimètres. Notre médecin de City, qui a travaillé à l’AC Milan a révélé que celle-ci était la pire qu’il ait vu jusqu’à présent», a fini par conclure le natif de Birmingham.