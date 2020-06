Mercato : le Barça reste à l'affût pour Juan Bernat mais...

Le FC Barcelone souhaite apporter de la concurrence à Jordi Alba sur le flanc gauche de la défense. Dans cette optique, les dirigeants du club blaugrana pensent à Juan Bernat. Mais voilà, le latéral espagnol se sent bien à Paris et ne souhaite pas quitter la capitale. Il l'a clairement expliqué lors d'un entretien pour So Foot dernièrement.

L'intéressé a envie « de rester longtemps à Paris. J'aime la ville, le club. J'ai envie de me poser dans la durée ici. Mais il va falloir que j'apprenne le français », a-t-il rapporté. Le FC Barcelone peut donc d'ores et déjà abandonner dans ce dossier. Les Catalans devront jeter leur dévolu sur quelqu'un d'autre.