MLS : sans Lionel Messi, l’Inter Miami s’incline lourdement face à Chicago

L’Inter Miami n’y arrive plus. Mercredi soir, le club floridien comptait sur son déplacement à Chicago pour mettre un terme à sa série de 3 matchs consécutifs sans succès. Privés de Lionel Messi, absent depuis le 20 septembre en raison d’une blessure, les Hérons ont mordu la poussière et se sont lourdement inclinés face aux Men in Red (4-1).

Si au cours du premier acte, les deux formations se sont livré un round d’observation, la rencontre s’est décantée au retour des vestiaires. Auteur d’un doublé, Xherdan Shaqiri a été le grand artisan de la victoire de Chicago sur son homologue floridien. Entre-temps, un autre Suisse s’est illustré en la personne de Maren Haile-Selassie. L’ex-défenseur de Lugano s’est également offert deux buts. Côté Miami, Josef Martinez a sauvé l’honneur sur penalty. Avec ce succès, Chicago grimpe à la 8e place de la Conférence Est. En parallèle, l’Inter Miami concède sa deuxième défaite en quatre rencontres et occupe la 14e place, à 5 unités de la 9e place qualificative pour le barrage menant à la phase finale. Lors de la prochaine journée, l’équipe du septuple Ballon d’Or recevra le leader, Cincinnati.