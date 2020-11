PSG : la réaction à chaud de Kylian Mbappé après la défaite à Monaco

Auteur d'un doublé ce vendredi soir au Stade Louis-II, Kylian Mbappé n'a cependant pas pu éviter la défaite. Alors qu'il menait 2-0 à la pause, le Paris Saint-Germain a en effet sombré en seconde période pour finalement s'incliner sur le score de 3-2 (11e journée de Ligue 1). Présent au micro de Téléfoot La Chaîne au coup de sifflet final, l'attaquant parisien, qui en est désormais à 99 buts avec le PSG, a livré ses premières impressions.

«C'est un Paris à deux visages. On a fait une superbe première mi-temps et en deuxième, on s'est relâchés, on le paye cash. On perd un match de championnat. Maintenant, il y a un autre match qui vient très vite mardi et on se reconcentre déjà sur mardi. (...) Je pense qu'on va se remettre en question et on est tout de suite déjà tourné vers mardi. C'est un contexte totalement différent, une autre compétition, et ce sont les matches qui s'enchaînent», a déclaré le natif de Bondy. Rendez-vous mardi pour le choc face au RB Leipzig en C1.