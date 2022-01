Peter Bosz commente le mercato de l'OL

En difficulté en championnat avec une 11e place au classement, l'OL va devoir mettre les bouchées doubles en deuxième partie de saison pour rattraper son retard. Peter Bosz est conscient de la crise que traverse son équipe, lui dont le poste n'est pas encore menacé mais il sait qu'Aulas le scrute de près. Pour corriger le tir, le mercato fera peut-être la différence, seulement l'entraîneur hollandais préfère d'abord regarder du côté du centre de formation toujours très performant chez les Gones. C'est ce qu'il affirme dans un entretien accordé au Progrès.

«On a des réunions pour voir les besoins que nous avons, et les possibilités aussi. Mais la 1re chose que nous regardons, c’est l’académie. Est-ce que des joueurs seront prêts à nous rejoindre dans 6 mois ou 1 an ? Après, on regarde les joueurs que nous pouvons acheter. Après, à chaque mercato, on peut aussi dans l’autre sens perdre des joueurs. Certains on peut dire OK, mais pour d’autres, non surtout pas ! Avec Vincent Ponsot, le président, Bruno Cheyrou on parle de ça tous les jours. La communication est très bonne à Lyon, on parle.»