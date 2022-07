Amical : les stars du PSG déjà en forme, une défense moins inspirée

La suite après cette publicité

Ce samedi après-midi, le PSG poursuivait sa tournée japonaise avec un second match amical. Cette fois-ci face aux Urawa Reds. Après une entame poussive, le club de la capitale a fini par tranquillement assurer sa victoire (3-0) grâce à des buts de Sarabia, Mbappé et Kalimuendo. Si Christophe Galtier avait choisi de laisser quelques gros noms (Neymar, Messi, Ramos sur le banc en début de match), ceux sur le terrain ont encore une fois répondu présents. Et c'est sans doute ce qu'il y a de plus rassurant depuis le début de cette préparation. Au milieu de terrain, le capitaine du jour Marco Verratti a encore livré une prestation facile en bonifiant tous les ballons, en relançant toujours de manière propre sans perdre de ballon ni paniquer face à la pression.

Sur le front de l'attaque, Kylian Mbappé a prouvé encore une fois qu'il était déjà très chaud cette saison. Mobile, virevoltant, il a multiplié les gestes de grande classe. Amical ou pas, le Bondynois a joué à 100% n'hésitant pas à aller au duel et à jouer comme s'il disputait déjà la Ligue des champions. Son but en atteste. Après un magnifique contrôle orienté suivi d'une accélération redoutable, il a tranquillement conclu un but qu'il s'est fait tout seul. De quoi rassurer les supporters parisiens s'ils avaient encore besoin de l'être et de confirmer qu'il est déjà prêt pour les prochaines échéances. « Avec des conditions climatiques difficiles, entre la chaleur et l’humidité très élevée, et le fait qu’on soit en début de préparation, il nous a manqué un peu de constance sur le rythme et l’intensité. Mais dans l’ensemble l’équipe progresse, on a vu de bonnes choses sur un plan offensif, de belles combinaisons, une belle animation, et on a marqué de beaux buts » estimait d’ailleurs Galtier en après match.

Une défense approximative

Cerise sur le gâteau, cette rencontre face aux Urawa Reds a aussi permis de confirmer la bonne forme de Lionel Messi et Neymar. Les deux stars parisiennes sont entrées à l'heure de jeu et ont rapidement pris le jeu à leur compte. Le Brésilien a distillé de bons ballons et a été très impliqué à la perte de balle alors que La Pulga a multiplié les courses et les appels pour se rendre disponible. En défense, Sergio Ramos a montré toute sa sérénité derrière et semble revenir à un niveau physique très convenable. En espérant que cela dure pour lui comme pour le PSG, qui aura besoin de son défenseur s'il veut réaliser une saison historique.

Finalement, le seul bémol de cette rencontre aura peut-être été la première défense alignée. Dans le onze de départ, Diallo, Kehrer et Danilo étaient présents en défense centrale alors que Bernat occupait le couloir gauche et Dina Ebimbe le droit. Ce dernier a commis quelques erreurs et n'a pas semblé très percutant, mais ce n'est évidemment pas son poste. Mais l'axe central parisien a été plutôt très fébrile aussi bien défensivement que dans la relance. Kehrer a eu beaucoup de mal dans ce match tout comme Diallo plusieurs fois dépassé par les attaques japonaises. Danilo a aussi eu des soucis dans son placement au cœur de la défense. Des détails qui ont permis aux Reds de se créer plusieurs occasions franches que Keylor Navas d'abord puis Sergio Rico ont repoussé.

Les entrants marquent des points

Ces lacunes ont sûrement confirmé que l'animation défensive du système de Christophe Galtier passera obligatoirement par des profils beaucoup plus complémentaires. Le technicien français a d’ailleurs évoqué la défense en conférence de presse. «C’était un match très intéressant face à une équipe bien organisée, qui a un jeu très vertical, dans la profondeur. A l’image des 10 premières minutes on a eu du mal à poser notre jeu parce que l’adversaire nous a pressé, il nous a fallu un peu de temps pour rentrer dans le match. On a vu des choses intéressantes ensuite, même si on doit encore beaucoup s’améliorer sur notre capacité à concéder moins d’occasions. »a-t-il confié.

Mais le PSG pourra se rassurer avec les titulaires du moment dans ce secteur de jeu : Ramos, Marquinhos, Kimpembe. L'entrée de Nuno Mendes a d'ailleurs fait beaucoup de bien à son équipe. De l'autre côté, Hakimi n'a pas montré un visage très rassurant surtout sur le plan technique.