Le frère de Will Still nommé entraîneur de Watford

Un nouveau Still va prendre le banc d’une équipe anglaise. Entraîneur assistant de son frère, Will, à Lens la saison dernière, Edward Still a été annoncé comme nouvel entraîneur de Watford pour prendre la suite de Javi Gracia. Alors qu’il était l’entraîneur intérimaire d’Anderlecht, Still va donc découvrir la Championship.

«Watford FC ravi d’annoncer la nomination d’Ed Still au poste d’entraîneur principal du club. Âgé de 35 ans, il a signé un contrat de deux ans et demi à Vicarage Road après avoir récemment occupé le poste d’entraîneur intérimaire au sein du grand club belge d’Anderlecht. Il prendra immédiatement les rênes des Hornets avant le déplacement à Preston North End samedi», précisent les Hornets. Watford, 11e du Championnat, n’a plus gagné depuis le 1er janvier dernier.