Le frère de Will Still nommé entraîneur de Watford

Par Samuel Zemour
1 min.
Will Still avec Southampton @Maxppp

Un nouveau Still va prendre le banc d’une équipe anglaise. Entraîneur assistant de son frère, Will, à Lens la saison dernière, Edward Still a été annoncé comme nouvel entraîneur de Watford pour prendre la suite de Javi Gracia. Alors qu’il était l’entraîneur intérimaire d’Anderlecht, Still va donc découvrir la Championship.

Watford Football Club
A warm welcome to Ed Still, Watford FC’s new Head Coach 🐝
«Watford FC ravi d’annoncer la nomination d’Ed Still au poste d’entraîneur principal du club. Âgé de 35 ans, il a signé un contrat de deux ans et demi à Vicarage Road après avoir récemment occupé le poste d’entraîneur intérimaire au sein du grand club belge d’Anderlecht. Il prendra immédiatement les rênes des Hornets avant le déplacement à Preston North End samedi», précisent les Hornets. Watford, 11e du Championnat, n’a plus gagné depuis le 1er janvier dernier.

